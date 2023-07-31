الخارجية الروسية: كييف ترفض الوساطة وتتمسك بتوجيه إنذارات لروسيا بغلاف منمق

قال أليكسي بولشوك، مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، إن نظام كييف يرفض كل أفكار الوساطة المطروحة من مختلف الجهات.

وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن نظام كييف مهووس بمنطق توجيه الإنذارات لروسيا التي يحاول تغليفها بغلاف منمق تحت اسم "صيغة السلام".

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وأشار إلى أن روسيا تقدر عاليا، "رغبة الأصدقاء من دول جنوب الكرة الأرضية في تقديم طريقة سياسية ودبلوماسية للخروج من الأزمة الأوكرانية".

وأضاف: "قامت حوالي 20 دولة ومنظمة، بتقديم مثل هذه المبادرات، بما في ذلك الصين والبرازيل، وبالطبع الدول الإفريقية. كثيرون قدموا مقترحات ذات طابع إنساني. ونرى رغبة هذه الدول الصادقة في المساهمة في تحقيق سلام عادل ودائم. تسعدنا رغبة شركائنا في الوصول إلى جوهر المشاكل الحالية، لفهم الأسباب الأساسية التي أدت إليها. أسباب الأحداث التي قوضت بنية الأمن الأوروبي والعالمي لسنوات عديدة، وهي تكمن في السلوك غير المسؤول والأناني لدول الناتو وإصرارها على العيش على حساب الآخرين وتعزيز أمنها على حساب أمن الدول الأخرى ذات السيادة، بما في ذلك روسيا".

وأشار إلى "وجود العديد من البنود العقلانية في مقترحات بلدان الجنوب التي نؤيدها. وهي تشمل ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ورفض عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز العقوبات أحادية الجانب، وضرورة عدم تجزئة الأمن".

المصدر: نوفوستي