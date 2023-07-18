 
مباشر

المستشار النمساوي يؤيد مبادرة البرازيل للسلام في أوكرانيا

أخبار العالم

المستشار النمساوي يؤيد مبادرة البرازيل للسلام في أوكرانيا
Globallookpress Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency
المستشار النمساوي كارل نيهامر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vpj1

أعرب المستشار النمساوي كارل نيهامر عن تأييده لمبادرة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال نيهامر للصحفيين على هامش القمة المشتكة للاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، يوم الثلاثاء، إن "الرئيس لولا عرض مبادرة للسلام. ومن وجهة نظري، بصفتي مستشارا لبلد حيادي، من المهم تأييد المبادرات الصادرة من البرازيل، لأن الحرب يجب أن تنتهي يوما ما".

إقرأ المزيد
وزير خارجية البرازيل: دول عديدة ترغب في الانضمام إلى خطتنا حول أوكرانيا
وزير خارجية البرازيل: دول عديدة ترغب في الانضمام إلى خطتنا حول أوكرانيا

وفي معرض تعليقه على الخلافات بين الدول بشأن مسودة الإعلان الختامي بسبب مواقف مختلفة تجاه النزاع في أوكرانيا، أشار نيهامر إلى أن مشاورات المندوبين لا تزال مستمرة.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد دعا الدول الغربية "لعدم تأجيج النزاع"، وبذل جهود من أجل بدء المفاوضات واقترح إنشاء صيغة تفاوضية بمشاركة الصين على غرار مجموعة العشرين لمناقشة الحل.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا