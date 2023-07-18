المستشار النمساوي يؤيد مبادرة البرازيل للسلام في أوكرانيا

أعرب المستشار النمساوي كارل نيهامر عن تأييده لمبادرة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال نيهامر للصحفيين على هامش القمة المشتكة للاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، يوم الثلاثاء، إن "الرئيس لولا عرض مبادرة للسلام. ومن وجهة نظري، بصفتي مستشارا لبلد حيادي، من المهم تأييد المبادرات الصادرة من البرازيل، لأن الحرب يجب أن تنتهي يوما ما".

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وفي معرض تعليقه على الخلافات بين الدول بشأن مسودة الإعلان الختامي بسبب مواقف مختلفة تجاه النزاع في أوكرانيا، أشار نيهامر إلى أن مشاورات المندوبين لا تزال مستمرة.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد دعا الدول الغربية "لعدم تأجيج النزاع"، وبذل جهود من أجل بدء المفاوضات واقترح إنشاء صيغة تفاوضية بمشاركة الصين على غرار مجموعة العشرين لمناقشة الحل.

المصدر: نوفوستي