شجرة تنقذ حياة سكان مبنى سكني من إصابة مباشرة بقذيفة أوكرانية في دونيتسك (فيديو)

أصابت قذيفة مدفعية إحدى الأشجار المتواجدة أمام مبنى سكني استهدفته القوات الأوكرانية بمنطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، فجر الاثنين، ما تسبب بإنقاذ أرواح سكان المبنى.

وتسبب القصف الأوكراني بتضرر مساحة كبيرة من واجهة المبنى السكني، فضلا عن السيارات المركونة بجواره، ولم تقع أي إصابات في صفوف المدنيين، وتقوم خدمات الطوارئ بالعمل في الموقع المستهدف.

وقالت نينا ألكسيفنا، وهي شاهدة عيان على الحدث: "شممت رائحة الغاز، وخرجت. قال الجيران إن الأنبوب تحطم في هذا الجانب من المنزل. وتحطمت النوافذ في ثلاثة طوابق. كل شيء بخير، والحمد لله. الجميع على قيد الحياة، ولم يصب أحد".

ووفقا لها، فإن منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك تتعرض باستمرار لإطلاق النار من القوات الأوكرانية: "كان هناك قصف بالفعل في فترة ما بعد الظهر في شارع كويبيشيف بعيدا قليلا. نتعرض للقصف باستمرار، العديد من القذائف تتساقط يوميا".

وبحسب مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، تم خلال اليوم الماضي تسجيل 60 واقعة إطلاق النار من قبل الجيش الأوكراني. ووردت معلومات عن إصابة 8 مدنيين بينهم فتيات من مواليد 2019، وتضررت 8 مبان سكنية وبنية تحتية مدنية.

المصدر: نوفوستي