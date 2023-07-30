 
مباشر

مستشار سابق للبنتاغون: أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية الهائلة تشل قدرات قوات كييف

أخبار العالم

مستشار سابق للبنتاغون: أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية الهائلة تشل قدرات قوات كييف
Sputnik
جندي داخل منظومة روسية للحرب الإلكترونية (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrzm

أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي يستخدم أنظمة حرب إلكترونية قوية تفقد القوات الأوكرانية قدرتها على القيام بعمليات عسكرية.

وقال المستشار السابق : "عندما يحرك الروس منظومات دفاعهم الجوي، فإنهم ينقلون أيضا نظم الحرب الإلكترونية، التي تتمتع بقدرات هائلة. ولها تأثير كبير على قدرة الجيش الأوكراني على القتال".

إقرأ المزيد
ضابط مخابرات أمريكي: الولايات المتحدة تضحي بمئات الآلاف من الأوكرانيين لاستنزاف روسيا
ضابط مخابرات أمريكي: الولايات المتحدة تضحي بمئات الآلاف من الأوكرانيين لاستنزاف روسيا

وأقر وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية يمكنها إحباط وقمع صواريخ هيمارس والصواريخ الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي.

وأكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن قوة المدفعية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ستغير قواعد اللعبة في حال حدوث صراع مباشر مع الغرب.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا