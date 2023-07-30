مستشار سابق للبنتاغون: أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية الهائلة تشل قدرات قوات كييف

أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الروسي يستخدم أنظمة حرب إلكترونية قوية تفقد القوات الأوكرانية قدرتها على القيام بعمليات عسكرية.

وقال المستشار السابق : "عندما يحرك الروس منظومات دفاعهم الجوي، فإنهم ينقلون أيضا نظم الحرب الإلكترونية، التي تتمتع بقدرات هائلة. ولها تأثير كبير على قدرة الجيش الأوكراني على القتال".

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وأقر وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق بأن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية يمكنها إحباط وقمع صواريخ هيمارس والصواريخ الموجهة بنظام تحديد المواقع العالمي.

وأكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن قوة المدفعية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ستغير قواعد اللعبة في حال حدوث صراع مباشر مع الغرب.

المصدر: نوفوستي