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نصف ميزانية أوكرانيا مساعدات خارجية!

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نصف ميزانية أوكرانيا مساعدات خارجية!
Legion-Media
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قالت روكسولانا بيدلاسا رئيسة لجنة الميزانية في برلمان أوكرانيا، إنه تم في هذا العام جذب 25.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية من شركاء دوليين لتمويل ميزانية أوكرانيا.

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وأضافت: "المساعدات الدولية لميزانية الدولة منذ بداية العام بلغت 25.3 مليار دولار. وبلغت الموارد الخارجية للنصف الأول من العام 49.1٪ من مجموع الواردات  للموازنة العامة للدولة".

وأشارت البرلمانية إلى أن حصة الحجم الإجمالي للديون الحكومية والمضمونة، بلغت بحلول بداية العام 78.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لها، يظل الاتحاد الأوروبي "أكبر مانح للميزانية الأوكرانية"، والذي قدم بالفعل في عام 2023 قروضا ميسرة بقيمة 11.43 مليار دولار في إطار آلية المساعدة المالية الكلية. وبالإضافة إلى ذلك، منذ بداية العام، تلقت الميزانية 3.59 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و 1.76 مليار دولار من كندا.

للمقارنة، في عام 2022، بلغت المساعدة الدولية لميزانية أوكرانيا 32.3 مليار دولار.  قدمت الولايات المتحدة منها - 11.99 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي - 7.96 مليار دولار، وصندوق النقد الدولي - 2.69 مليار دولار، وكندا - 1.89 مليار دولار.

في وقت سابق ، قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو إن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار شهريا، ويتم الحصول على  ثلثي الأموال التي تتلقاها الميزانية من القروض والمنح الخارجية، في حين أن ثلاثة أرباع الإنفاق في الميزانية يقع على الاحتياجات العسكرية.

المصدر: نوفوستي

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