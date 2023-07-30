نتنياهو يوجه نصيحة لنصرالله عقب تحذيرات من الاستخبارات الإسرائيلية

رد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله أمس، التي أكد فيها "الاستعداد للرد على أي حماقة إسرائيلية".

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وقال نتنياهو، إنه "من الأفضل لنصر الله عدم اختبارنا، لأنه سيكتشف أننا في الأوقات الصعبة نقف كتفا إلى كتف".

وكان نصرالله شدد السبت، على أن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية"، وأكد نصرالله أن "لبنان هو المعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتل جزءا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزءا من الغجر وتتحدث بوقاحة عن استفزازات".

يأتي ذلك، بينما حذرت الاستخبارات الإسرائيلية الحكومة من أن إيران وحزب الله بشكل خاص يرصدان الفرصة لتغيير الوضع الاستراتيجي، في وقت تشهد إسرائيل أزمة غير مسبوقة بسبب قانون "الإصلاح القضائي"، وفق تقرير نشرته "يديعوت أحرونوت".

في غضون ذلك، حذر قائد القوات الجوية في الجيش الإسرائيلي اللواء تومر بار، من إمكان أن يستغل "أعداء إسرائيل" الأزمة داخل الجيش بسبب ما يسمى بـ"الثورة القانونية"، لاختبار قدراتنا.

المصدر: RT