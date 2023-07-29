وزير الخارجية الهنغاري: سياسة العقوبات ضد روسيا فشلت بشكل قاطع لا لبس فيه

شكك وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في الحاجة إلى فرض الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا، بالنظر إلى أن المحاولات الـ11 السابقة لم تؤد إلى نتائج وتذكر مزحة.

وقال سيارتو: "في رأيي، إذا رأى شخص عاقل أن شيئا ما لا يعمل أحد 11 مرة، فإنه لا يجرب المرة الـ12. يبدو منطق بروكسل على هذا النحو: شيء ما لا يعمل 11 مرة، فلنضغط للمرة الـ12".

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وأضاف: "هناك مزحة تقول: يستلقي مريض ويسأل الطبيب: "دكتور، هل سينجح الأمر؟ حسنا، يجب أن ينجح الأمر في المرة الـ15!، ونفس الشيء مع العقوبات".

وتابع: "من الواضح بشكل قاطع لا لبس فيه أن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي قد فشلت، واخفقت عقوبات الاتحاد الأوروبي، وهذا ليس موقفا سياسيا، بل حقيقة محضة".

المصدر: نوفوستي