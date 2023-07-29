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وزير الخارجية الهنغاري: سياسة العقوبات ضد روسيا فشلت بشكل قاطع لا لبس فيه

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وزير الخارجية الهنغاري: سياسة العقوبات ضد روسيا فشلت بشكل قاطع لا لبس فيه
Globallookpress
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شكك وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في الحاجة إلى فرض الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا، بالنظر إلى أن المحاولات الـ11 السابقة لم تؤد إلى نتائج وتذكر مزحة.

وقال سيارتو: "في رأيي، إذا رأى شخص عاقل أن شيئا ما لا يعمل أحد 11 مرة، فإنه لا يجرب المرة الـ12. يبدو منطق بروكسل على هذا النحو: شيء ما لا يعمل 11 مرة، فلنضغط للمرة الـ12".

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وأضاف: "هناك مزحة تقول: يستلقي مريض ويسأل الطبيب: "دكتور، هل سينجح الأمر؟ حسنا، يجب أن ينجح الأمر في المرة الـ15!، ونفس الشيء مع العقوبات".

وتابع: "من الواضح بشكل قاطع لا لبس فيه أن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي قد فشلت، واخفقت عقوبات الاتحاد الأوروبي، وهذا ليس موقفا سياسيا، بل حقيقة محضة".

المصدر: نوفوستي

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