نجل باتريس لومومبا: إفريقيا وروسيا بحاجة لبعضهما بعضا

قال رولاند نجل المناضل الإفريقي باتريس لومومبا (1925-1961) إن إفريقيا بحاجة إلى روسيا، وروسيا بحاجة إلى إفريقيا، كلاهما بحاجة لبعضهما بعضا.

وقال رولاند لومومبا خلال مقابلة حصرية مع RT:"نعتقد أن بلادنا تحتاج إلى بعضها بعضا، خاصة أنه لا يوجد لدينا مطالبات تاريخية تجاه روسيا (ولا تجاه الاتحاد السوفيتي السابق)، كما هو حالنا مع البلدان الأخرى، فيما يتعلق بماضينا المشترك.

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وفقا له، تستذكر الدول الإفريقية أن الاتحاد السوفيتي كان له مساهمة كبيرة في إعلان استقلال دول القارة.

قال رولاند لومومبا: لا ننسى مساهمتهم في نيلنا الحرية، ومساعدتهم لبعض الدول الإفريقية على التحرر من وضعية المستعمرات التي كانت سائدة في السابق.

بشكل عام، أرى الجوانب الإيجابية فقط، وأعتبر أن من المهم ونحن هنا حيث يمكن للجميع التحدث علانية، أن نحدد سوية مسارات التطور الإيجابي.

نظمت RT دعوة استقبال ومشاركة أحفاد القادة الأفارقة المعروفين في جلسات القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في سان بطرسبورغ يومي 27 و 28 يوليو.

بالإضافة لذلك، دعت RT أكثر من 140 صحفيًا ورئيس تحرير ورؤساء وسائل إعلام إفريقية كبرى، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الإذاعات الإفريقية، واتحاد وكالات الإعلام.

باتريس لومومبا (1925-1961) مناضل كونغولي معروف ذو ميول اشتراكية، أصبح أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ الكونغو خلال الفترة ما بين آخر أيام الاحتلال البلجيكي لبلاده وأول أيام الاستقلال.

المصدر: RT