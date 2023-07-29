بوتين: العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا استراتيجية وتزداد عمقا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمستوى العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا، مشيرا إلى زيادة التبادل التجاري بنسبة 16,4% خلال العام الماضي.

وقال بوتين خلال لقاء اليوم السبت مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في بطرسبورغ بعد اختتام فعاليات قمة "روسيا-إفريقيا"، إن العلاقات بين روسيا وجنوب إفريقيا "تقوم على مبادئ الشراكة الاستراتيجية، وأصبح التعاون بين بلدينا أكثر غناء وتنوعا".

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وأشار بوتين إلى أنه تم إقامة حوار سياسي متعدد المستويات بين الدولتين، وسط استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية.

وقال: "في العام 2022، أظهرت التجارة نموا جيدا بلغت نسبته 16.4%، ووصف قيمته التي وصلت إلى 1.3 مليار دولار، بـ"المؤشر المحترم".

ومن بين المجالات الواعدة للتعاون، خص بوتين بالذكر الطاقة والصناعة والقطاع الزراعي والعلوم والابتكار.

وأعلن بوتين أن روسيا زادت حصة المنح الدراسية لطلاب جنوب إفريقيا لديها للعام الدراسي 2023-2024 ثلاثة أضعاف وبلغ عدد المنح حوالي 100.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن قمة مجموعة "بريكس" المزمع عقدها في أغسطس، ستجري على أحسن وجه، ووعد بأن روسيا ستفعل كل ما بوسعها لدعم جنوب إفريقيا، التي تترأس المجموعة هذا العام.

من جانبه، شكر رامافوزا روسيا على مساعدتها في تنظيم قمة "بريكس" المقبلة، وثمن عاليا مشاركة الممثلين الروس في التحضير للحدث.

كما وصف زعيم جنوب إفريقيا نظيره الروسي بأنه "إنسان مجتهد".

المصدر: "نوفوستي"