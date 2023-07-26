رئيس جنوب إفريقيا يصل إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في قمة "روسيا - إفريقيا"

وصل رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثانية.

وأوضح مكتب الرئيس، سيريل رامافوزا، عبر موقعه الإلكتروني، أن "الرئيس سيريل رامافوزا وصل إلى سان بطرسبورغ لقيادة وفد بلاده المشارك في القمة الروسية الإفريقية الثانية، التي ستعقد يومي 27 و28 يوليو 2023".

وأشار المكتب إلى أنه من المقرر أن تنظر القمة في أربعة إعلانات "بيانات"، وخطة عمل مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية في مجالات السياسة والأمن والتجارة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والدعم الإنساني والتعليم والثقافة والرياضة والشباب والبيئة وغيرها.

ووفقا له، تنص الوثائق أيضا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وفي ميدان أمن المعلومات.

وسيضم وفد جنوب إفريقيا أيضا وزير الخارجية، ناليدي باندور، ووزير الإدارة الرئاسية، خومبودزو نتشافيني.

المصدر: نوفوستي