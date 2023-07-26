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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: حان الوقت لتعمل إفريقيا على خدمة مصالحها

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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: حان الوقت لتعمل إفريقيا على خدمة مصالحها
Legion-Media Nerissa D'Alton
وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور (صورة أرشيفية)
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أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور بحديث لـRT عشية قمة "روسيا - إفريقيا"، أن الوقت قد حان لإفريقيا لتدرك حجم قوتها، وتسخّرها في خدمة مصالحها.

وقالت: "جنوب إفريقيا دولة لا تقبل الضغوط من أحد، وأعتقد أن الأصدقاء أدركوا ذلك في نهاية المطاف".

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وأشارت إلى أن جنوب إفريقيا لم تتعرض للضغوط لثنيها عن حضور قمة "روسيا - إفريقيا"، مؤكدة على أنه لو حدث ذلك لأعلنته على الفور، وشددت على أن الوقت قد حان كي تدرك القارة الإفريقية أن لديها الفرصة لتصبح جزءا قويا جدا من العالم.

وتابعت: "نحن بحاجة إلى إدارة قدراتنا ومواردنا على نحو أفضل، وإدارتها لصالح القارة الإفريقية. لا ينبغي أن يكون هناك فكرة أننا مدينون بشيء لأحد... هذه وجهة نظرة استعمارية جديدة. أعتقد أن الوقت قد حان كي نبدأ إدراك قوتنا وأن نستخدمها لصالح إفريقيا".

المصدر: RT

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