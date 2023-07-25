الرئيس بوتين سيلقي خطابا كبيرا في "قمة روسيا - إفريقيا"

أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلقي خطابا كبيرا في الجلسة العامة لـ"قمة روسيا - إفريقيا" في 28 يوليو.

وقال أوشاكوف إن "القمة في 28 يوليو ستتألف من جزأين. في الجلسة العامة الأولى سيتحدث رئيسنا وجميع رؤساء الـ17 دولة الإفريقية".

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وأشار إلى أنه بعد ذلك، ستعقد الجلسة العامة الثانية على شكل إفطار عمل.

وأضاف: "هنا، ستؤخذ تصريحات الوفود الممثلة على مستوى أدنى. نواب الرئيس والوزراء وغيرهم".

وتابع أوشاكوف: "سيلقي رئيسنا خطابا كبيرا، ويقيم الوضع الحالي لنظام العلاقات الدولية، بما في ذلك تشكيل نظام عالمي جديد يقوم على مبدأ التعددية القطبية والمساواة بين جميع الدول المستقلة".

وأردف: "بالطبع، سينصب التركيز على آفاق تطوير العلاقات بين إفريقيا وروسيا، مع التركيز على تعزيزنا للتنمية السيادية الوطنية للأفارقة، وضمان الوصول العادل إلى الغذاء والأسمدة والتقنيات الحديثة وموارد الطاقة".

واتخذت هذه القمة شعار: "من أجل عالم من الأمن والتنمية".

المصدر: نوفوستي