قال جياني اليمانو، وهو وزير إيطالي سابق وعمدة سابق لروما، إن دعم موقف الولايات المتحدة بشأن النزاع في أوكرانيا يشكل كارثة لإيطاليا ولكل أوروبا.

وأضاف في مقابلة نشرتها اليوم السبت صحيفة il Fatto Quotidiano: "هذه كارثة لإيطاليا ولكل أوروبا. لقد غرقنا في هذا الوضع على وجه التحديد من أجل مواصلة اللهاث خلف الأمريكيين كما في السابق".

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وتعليقا على الزيارة الأخيرة لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجي ميلوني إلى واشنطن، والتي أكدت خلالها في اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، استعداد روما لمواصلة دعم كييف، أشار الوزير السابق إلى أن هذه الرحلة كانت "خطوة أخرى نحو الانحياز المطلق مع موقف الولايات المتحدة".

وقال: "ربما، ميلوني مقتنعة بأن مثل هذه العلاقة مع بايدن ستساعدها في حل العديد من الصعوبات الوطنية والدولية. لكني أعتقد أن العكس هو الصحيح: هذه الصعوبات ولدت على وجه التحديد نتيجة خضوع إيطاليا التاريخي للولايات المتحدة. من الخطأ الإصرار على هذا الطريق".

ويشار إلى أن جياني اليمانو، كان قد ترك حزب "أخوة إيطاليا" بزعامة ميلوني في عام 2022، كعلامة على خلافه معها ومعارضته لسياستها تجاه أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي