مجلة تكشف الستار عن المسيرات المائية التي تستخدمها أوكرانيا لمهاجمة السفن الروسية

أفادت مجلة "التحليلات العسكرية -السياسية" الإلكترونية، بأن القوات الأوكرانية تستخدم لمهاجمة السفن الحربية الروسية، مسيرات مائية من الجيل الثاني من طراز Magura V5.

والحديث يدور عن قوارب انتحارية (كاميكازي) بدون طاقم شبه مغمورة، هاجمت سفينتين حربيتين من البحرية الروسية- "إيفان خورس" و "بريازوفي" هذا الصيف. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم صد الهجمتين وتدمير الدرونات البحرية باستخدام مدفعية السفن.

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وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذه المسيرات البحرية، مزودة بمحطة إلكترونية ضوئية وهوائيات Star Link للاتصال المباشر عبر الإنترنت، ويتم التحكم بها وتوجيهها عبر محطة شبكية الكترونية أو عبر عبر الأقمار الصناعية.

في عام 2023، عرضت أوكرانيا هذه الأجهزة البحرية المسيرة في معرض الأسلحة IDEF-23 في اسطنبول.

وهي تتمتع بالميزات التالية: الطول - 5.5 متر، العرض - 1.5 متر، الحمولة (على سبيل المثال، المتفجرات) - 320 كلغم. الارتفاع فوق خط الماء - 0.5 متر. الارتفاع المنخفض يجعل من الصعب اكتشاف هذه المسيرات. ويبلغ مداها - 833 كلم. وسرعتها القصوى - 78 كلم / ساعة.

المصدر:MK