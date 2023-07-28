بوتين للقادة الأفارقة: الغرب بدأ الحرب في أوكرانيا عبر دعمه لانقلاب 2014 الدموي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المشكلة التي أدت إلى أزمة اليوم في أوكرانيا تمثلت في انقلاب عام 2014 ، وهو" انقلاب دموي مسلح مناهض للدستور دعمته الدول الغربية بنشاط".

وجاءت تصريحات بوتين هذه خلال لقائه برؤساء الدول الإفريقية حول أوكرانيا، وذلك ردا على كلام رئيس الاتحاد الإفريقي، ورئيس جزر القمر غزالي العثماني، بأن دول هذه القارة ضد الانقلابات.

وتابع الرئيس الروسي: "الدول الغربية تجاهلت كل قواعد القانون الدولي وقالت علانية إنها تؤيد هذا الانقلاب، بل وكشفت المبلغ الذي أنفقته عليه دون أي تردد".

وأوضح: "في عام 2014، بدأت السلطات الأوكرانية فعليا أعمالا عدائية ضد جزء من شعبها، مستخدمة طائرات ومعدات ثقيلة ودبابات ضد من لم يوافق على الانقلاب المدعوم من الغرب".

وأضاف: "هكذا بدأ الغرب الحرب في أوكرانيا، هكذا حدث كل شيء. من المستحيل إنكار ذلك. من جانبنا، فعلنا كل شيء لحل هذه الأزمة سلميا من خلال المشاركة في توقيع ما يسمى باتفاقيات مينسك، والتي خرجت سلطات كييف عن مسارها دون تنفيذ أي شيء من هذه الاتفاقات بدعم من الغرب".

المصدر: ريا نوفوستي