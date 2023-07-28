البيت الأبيض ينفي مشاركة العسكريين الأمريكيين في العمليات القتالية بأوكرانيا
AP Evan Vucci
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أعلن البيت الأبيض أن العسكريين الأمريكيين لا يشاركون في العمليات القتالية بأوكرانيا ولا يدعمون العمليات العسكرية الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "بوسعي أن أؤكد لكم أن أحدا لا يشارك في العمليات القتالية ولا يوجد في ميدان القتال مع الجنود الأوكرانيين".
وأضاف كيربي أن "الرئيس أكد بوضوح أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا. إنها لم ولن تقوم بذلك".
وأكد كيربي أن العسكريين الأمريكيين موجودون في أوكرانيا لحماية السفارة الأمريكية بكييف ويعملون في جهاز الملحق العسكري، حيث يقومون بمراقبة توريدات المساعدات العسكرية.
المصدر: نوفوستي