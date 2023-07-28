رئيس الوزراء القطري يزور أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، يجري زيارة لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء القطري سينقل تحيات أمير قطر تميم بن حمد إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وسيناقش ملفات مهمة خلال زيارته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري إن "الزيارة تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة معالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الاوكرانية"، مضيفا أن رئيس الوزراء "سيجدد خلال لقاءاته موقف بلاده الداعي إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية"، وفق ما جاء في البيان.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari : رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يناقش في أوكرانيا اليوم ملفات مهمة#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/bvSqY448IS — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 28, 2023

ولفت الانصاري إلى أن آل ثاني سيلتقي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين.

المصدر: RT