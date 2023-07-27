"CNN": توجيه 3 تهم جديدة لترامب في قضية الوثائق السرية الحساسة

وجه المحقق الخاص، جاك سميث، الخميس، تهما إضافية ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية مزاعم سوء التعامل مع وثائق سرية خلال ولايته في البيت الأبيض.

ووجهت إلى ترامب، الذي يواجه بالفعل 37 تهمة جنائية، تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني وتهمتي عوائق إضافيتين تتعلقان بمحاولات مزعومة لحذف لقطات فيديو للمراقبة في منتجع مارالاغو في صيف 2022.

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واتُهم ترامب بالاحتفاظ عمدا بوثيقة سرية للغاية حول خطط هجوم إيراني محتملة، والتي ناقشها مع كتاب السيرة الذاتية خلال اجتماع مسجل في بيدمينستر، نيوجيرسي، في يوليو 2021، وفقا للائحة الاتهام.

يذكر أن ترامب يرفض كل الاتهامات الموجهة له، ويعتبرها سياسية تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وسبق أن قال بهذا الخصوص: "اعتقد الديمقراطيون اليساريون المتطرفون والنائب الذي اختاره سوروس أنه بإمكانهم تخويفي، وإخافتكم من التصويت لي.. لقد اعتقدوا أن مطاردة الساحرات التي لا أساس لها والمشحونة سياسيا ستقودنا إلى إنهاء حملتنا لعام 2024، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحا قدر الإمكان.. إن مطاردة الساحرات هذه، مثلها مثل كل الأخريات، ستنقلب على بايدن!".

المصدر: "CNN" + RT