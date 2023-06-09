بعد توجيه الاتهام لترامب.. المدعي الخاص الفيدرالي: القوانين الأميركية "تنطبق على الجميع"

قال المدعي الفيدرالي الخاص جاك سميث إن القوانين الأميركية "تنطبق على الجميع"، وذلك بعد نشر 37 اتهاما موجها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، أبرزها تعريض "الأمن القومي" للخطر.

وأوضح المدعي في مداخلة مقتضبة يوم الجمعة أن دوائره تريد "محاكمة سريعة".

ووجه القضاء الفيدرالي اتهامات لترامب تتعلق بتعامله مع أرشيف البيت الأبيض، ما يشكل سابقة بالنسبة لشخص شغل منصب الرئيس الأميركي.

وتشير بعض التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام إلى أن ترامب احتفظ بعد مغادرته البيت الأبيض بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية، كما تضمنت معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

بحسب خبراء، من الممكن أن يواجه ترامب عقوبة قصوى تصل إلى 20 عاما في السجن.

من جهته يواصل ترامب الإصرار على براءته، مشيرا في الوقت نفسه للعثور على "1850 صندوقا" تحتوي على وثائق سرية في منزل ومكتب رئيس الدولة الحالي جو بايدن، وقد كانت بحوزته عندما كان مواطنا عاديا.

المصدر:AFP