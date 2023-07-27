"نيوزويك": "أسنان التنين" الروسية تدمي قوات كييف بخطوط دفاعية صلبة وقوة نيران مدمرة

نشرت صحيفة نيوزويك مقالا للكاتب بريندان كول يرى فيه أن الهجوم المضاد الأوكراني مني بالفشل الذريع بسبب خطوط الدفاع الروسية جيدة الإعداد.

وذكر بريندان في المقال: أن الأسلحة الغربية الجديدة التي تلقتها أوكرانيا قوبلت فعليا بخطوط دفاع روسية قوية، أقيمت بطول خط المواجهة، بالإضافة لحقول ألغام، وخنادق مضادة للدبابات، وبسبب "أسنان التنين"، وهي قطع خرسانية هرمية الشكل، كفيلة بإيقاف تقدم الآليات العسكرية.

وبحسب الكاتب فقدتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة بفعل القوة النارية الكبيرة التي سلطها عليه الجيش الروسي، وتمكن بواسطتها من تدمير المدرعات التي قدمتها دول الناتو.

وتابع كول: أضف لذلك عدم وجود غطاء جوي، وشح الذخائر، هذه العوامل مجتمعة تعني حتمية فشل القوات الأوكرانية في الوصول لأهدافها المنشودة.

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ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري جلين جرانت قوله: كي نكون صادقين علينا أن نقول أن الأمور لا تسير بالنسبة لأوكرانيا بالسلاسة التي تتمناها".

وبدأ الجيش الأوكراني الهجوم المضاد في 4 يونيو في باتجاه زابوروجي وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك.

ونشر الجيش الأوكراني وحدات تلقت تدريباتها لدى حلف الناتو، ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، وهذا يشمل دبابات ليوبارد المعروفة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 11 يوليو، إن العدو لم يحقق أهدافه في أي جبهة من جبهات القتال، في حين تجاوزت خسائره 26 ألف جندي و1244 دبابة، والآلاف من قطع العتاد و21 طائرة، وست مروحيات.

المصدر: ريا نوفوستي.