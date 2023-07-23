عسكريون أوكرانيون يعترفون بتكبد خسائر فادحة وانهيار معنويات قوات نظام كييف بسبب الهجوم المضاد الفاشل

كشف عسكريون أوكرانيون لصحيفة "كييف بوست" أن قواتهم تعاني من خسائر فادحة وانهيار للمعنويات، بسبب المحاولات الفاشلة لتنفيذ الهجوم المضاد.

وأشار العسكريون إلى أن الروح المعنوية للوحدات تنهار بسبب الخسائر الآخذة في التزايد، حيث قال طبيب عسكري أوكراني للصحيفة، طلب عدم نشر اسمه: "في شهر واحد، تقدمنا ​​كيلومترا ونصفا فقط. نحن نتقدم قدما ببوصة، لكنني لا أعتقد أن الأمر يستحق الموارد البشرية والمعدات التي أنفقناها"، كما وصف الوضع بالبالغ الصعوبة.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القوات الأوكرانية تعمل على سد العجز في صفوفها بجنود قدامى وغير مدربين بشكل جيد، بعد فقدانها لعشرات الآلاف من عناصرها.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أقر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية كان صعبا. وفي 7 يوليو، قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولن كول، إن القوات الجوية الموحدة تتقدم بوتيرة أبطأ مما هو مأمول في الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في أوائل يوليو، أن الدول الغربية كانت متوترة من أن تقدم القوات الأوكرانية "تم قياسه بالأمتار وليس بالكيلومترات"، ما يشير إلى أن الدعم الغربي قد يتضاءل إذا استمرت الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وفي 11 يوليو، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات الأوكرانية فقدت منذ بدء الهجوم المضاد ما يتجاوز 26 ألف فردا، كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي اتجاه.

المصدر: RT + تاس