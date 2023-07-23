مسؤول عسكري روسي: الهجوم الأوكراني المضاد سيتوقف مع نهاية أغسطس

صرح قائد المنطقة العسكرية المركزية في القوات الروسية، الجنرال أندريه موردفيتشيف، بأن القوات الأوكرانية مازالت لديها القدرة لمواصلة الهجوم المضاد حتى نهاية أغسطس فقط.

وقال موردفيتشيف ردا على سؤال حول المدة التي ستظل فيها القوات الأوكرانية قادرة على مواصلة الهجوم المضاد: "سيكون لديهم الوقت الكافي للهجوم حتى نهاية أغسطس، وسوف ينسحبون بحلول هذا التاريخ، ثم ستكون هناك استراحة قصيرة. وفي الشتاء، لن يحققوا الكثير. حسنا، بحلول الربيع، أعتقد أن كل شيء سينتهي".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أقر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية كان صعبا. وفي 7 يوليو، قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، كولن كول، إن القوات الجوية الموحدة تتقدم بوتيرة أبطأ مما هو مأمول في الولايات المتحدة، لكن من السابق لأوانه الحكم على النتائج.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في أوائل يوليو، أن الدول الغربية كانت متوترة من أن تقدم القوات الأوكرانية "تم قياسه بالأمتار وليس بالكيلومترات"، ما يشير إلى أن الدعم الغربي قد يتضاءل إذا استمرت الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وفي 11 يوليو، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن القوات الأوكرانية فقدت منذ بدء الهجوم المضاد ما يتجاوز 26 ألف فردا، كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي