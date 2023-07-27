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رئيس زيمبابوي يعرب عن تضامن بلاده مع روسيا في الأزمة الأوكرانية

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رئيس زيمبابوي يعرب عن تضامن بلاده مع روسيا في الأزمة الأوكرانية
AFP Jekesai NJIKIZANA
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أعلن رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، أن بلاده تعرب عن تضامنها مع روسيا في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال منانغاغوا خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "زيمبابوي تعرب عن تضامنها مع روسيا في العملية العسكرية الخاصة التي تقومون بها الآن في أوكرانيا".

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ووقعت روسيا وزيمبابوي، خلال القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة بطرسبورغ، اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ القمة الروسية ـــ الإفريقية الثانية، التي تعقد يومي 27 و28 يوليو، كما يعقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".

المصدر: نوفوستي

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