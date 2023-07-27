زاخاروفا: الغرب يهدد إفريقيا بوقف دعم صندوق النقد الدولي بسبب تعاونها مع روسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية هددت دول القارة الإفريقية بوقف المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ردا على تعاونها مع روسيا.

وقال زاخاروفا: "وضع الغرب شروطا لعدد من الدول بأنه إذا لم تتخذ موقفا عدوانيا تجاه روسيا، موقف الموالي للغرب، فلن تحظى بمساعدة صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي".

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن الغرب حاول عرقلة القمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ، بممارسة ضغوط غير مسبوقة على الدول الإفريقية.

المصدر: تاس