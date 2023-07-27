الأمن الروسي: إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية روسية مزودة بصواريخ عالية الدقة

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الخميس إحباط محاولة للأجهزة الخاصة الأوكرانية لشن هجوم إرهابي على سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تحمل أسلحة صاروخية عالية الدقة.

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وقال الأمن الروسي في بيان له: "نتيجة الاجراءات المتخذة، تم اعتقال عنصر من البحرية الروسية جندته الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وصودرت منه عبوتان ناسفتان يعادل وزن كل منهما كيلوغرام واحد من مادة تي إن تي".

وحسب البيان فإن الرجل يشتبه أيضا بنقله معلومات إلى العدو تعتبر سرا من أسرار الدولة.

وأضاف البيان أنه يجري اتخاذ قرار رفع دعاوى جنائية بموجب مواد "عمل إرهابي" و"الاتجار غير المشروع بالمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة" و"الخيانة" و"إفشاء المعلومات التي تشكل سرا من أسرارا للدولة" من القانون الجنائي الروسي.

المصدر: وكالات