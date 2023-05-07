الأمن الروسي يحبط هجوما بمسيرات على مطار عسكري في وسط روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم الأحد أنها أحبطت هجوما بطائرة بدون طيار على مطار "سيفيرني" العسكري في مقاطعة إيفانوفو بوسط روسيا.

وقال الأمن الروسي في بيان إنه أحبط بالتعاون مع وزارة الداخلية محاولة تنفيذ "عمل تخريبي إرهابي"، خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في مطار "سيفيرني" العسكري في إيفانوفو باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.

وأضاف البيان أن الهجوم كان سيستهدف طائرات من طراز A-50 للإنذار المبكر.

وأوضح البيان أنه من خلال إجراءات البحث في أراضي روسيا، تم اكتشاف مجموعة تخريبية، نسق عملها وأشرف عليه موظفو الأجهزة المختصة الأوكرانية.

إقرأ المزيد

وكان من المخطط نقل عبوات ناسفة يدوية الصنع لتنفيذ العملية التخريبية، من أراضي أوكرانيا على متن طائرة خفيفة من طراز "Aeroprakt-A 32" من بلدة بليستوف الواقعة في مقاطعة تشيرنيغوف بشمال أوكرانيا.

وتمكن الأمن الروسي من رصد مسار الطائرة، ما أدى إلى اعتقال الطيار وأعضاء آخرين في المجموعة التخريبية الذين جندتهم الاستخبارات الأوكرانية، بعد هبوط الطائرة في مقاطعة تولا (جنوب موسكو) لحظة تسليم واستلام الوسائل القتالية.

وأشار البيان إلى أنه "تتخذ إجراءات للقبض على جميع أعضاء المجموعة التخريبية وتوثيق أنشطتهم المخالفة للقانون".

المصدر: RT