وزير الداخلية التركي: أكثر من نصف مليون سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن أكثر من 500 ألف سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن، نتيجة "الخدمات التي وفرتها أنقرة للشمال السوري".

وأوضح علي يرلي قايا: "نتيجة الخدمات التي وفرناها للشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن".

وأضاف يرلي قايا أن "عدد سكان مدينة جرابلس بشمال سوريا بلغ مئات الآلاف بسبب العودة الطوعية الناجمة عن الخدمات التي نقدمها هناك".

وأشار إلى أنه يوجد حاليا في تركيا 4 ملايين و888 ألفا و286 مهاجرا نظاميا بينهم 3 ملايين و325 ألفا و14 سوريا ممن يخضعون لقانون الحماية المؤقتة، فيما أوضح أنه تم منع منح إذن الإقامة للأجانب في المناطق التي يتجاوز فيها عددهم 20% من سكان المنطقة الأصليين.

المصدر: "الأناضول"