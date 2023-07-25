أردوغان يستذكر ليلة الانقلاب ويكشف كيف أفلت من الانقلابيين وإلا لكان في عداد الشهداء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لو تمكن الانقلابيون من الإمساك به ليلة المحاولة الانقلابية لكان في عداد الشهداء".

وقال: "لو أمسك الانقلابيون بي ليلة المحاولة الانقلابية (في 15 يوليو 2016)، لكنت أنا أيضا في عداد الشهداء الـ253 الذين سقطوا برصاص الانقلابيين في تلك الليلة".

وأضاف: "عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين تجمّعوا في مطار أتاتورك في تلك الليلة منعوا هذا الأمر، ولم يتمكن الانقلابيون من الإمساك بي".

المصدر: RT