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أردوغان يستذكر ليلة الانقلاب ويكشف كيف أفلت من الانقلابيين وإلا لكان في عداد الشهداء

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أردوغان يستذكر ليلة الانقلاب ويكشف كيف أفلت من الانقلابيين وإلا لكان في عداد الشهداء
AP
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لو تمكن الانقلابيون من الإمساك به ليلة المحاولة الانقلابية لكان في عداد الشهداء".

وقال: "لو أمسك الانقلابيون بي ليلة المحاولة الانقلابية (في 15 يوليو 2016)، لكنت أنا أيضا في عداد الشهداء الـ253 الذين سقطوا برصاص الانقلابيين في تلك الليلة".

وأضاف: "عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين تجمّعوا في مطار أتاتورك في تلك الليلة منعوا هذا الأمر، ولم يتمكن الانقلابيون من الإمساك بي".

المصدر: RT

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