لقاء بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين وسط "تهديدات داخلية وخارجية متزايدة"

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بقائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، اليوم الأربعاء، لبحث "التحديات الأمنية في المنطقة".

وأفاد الإعلام العبري بأن اجتماع اليوم ناقش مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إلى جانب العديد من كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين والأمريكيين، التنسيق الأمني العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة، لا سيما من أجل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

كما تمت مناقشة "تصاعد نشاط إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك التمويل والتدريب ونقل الأسلحة إلى المنظمات المسلحة في سوريا ولبنان، وكذلك الاستيلاء على السفن في مضيق هرمز، مما دفع بالولايات المتحدة الى اتخاذ إجراءات حازمة"، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها أن غالانت أكد لكوريلا أهمية "استمرار التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي في مواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة".

وأعرب غالانت عن "شكره للجنرال كوريلا على مساهمته في العلاقة العميقة والخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتزامه بالحفاظ على الميزة النوعية لنظام الأمن الإسرائيلي وتعزيزها".

المصدر: "I24"