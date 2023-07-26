غالانت: إسرائيل بحاجة إلى سلطة فلسطينية فاعلة تؤدي مهامها على أراضيها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، إن "إسرائيل بحاجة إلى سلطة فلسطينية فاعلة تؤدي مهامها على أراضيها

وخلال الاتصال، عرض الجانبان "التحديات الإقليمية وحالة مهارات الجيش الإسرائيلي، والعملية الأمنية في جنين".

وأكد غالانت أنه إلى جانب الدفاع عن إسرائيل، كانت مهمته الرئيسية مع رؤساء جهاز الأمن هي "توحيد الصفوف والحفاظ على قوات الجيش الإسرائيلي سليمة في مواجهة العديد من التحديات الأمنية"، جازما أن "إسرائيل ديمقراطية قوية وستبقى كذلك".

وشدد على أن "إسرائيل بحاجة إلى سلطة فلسطينية فاعلة تؤدي مهامها على أراضيها في مصلحة الأمن الإسرائيلي"، مضيفا: "في أي مكان لن تسيطر فيه السلطة الفلسطينية على الفصائل المسلحة، فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل عمله".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أن ضررا كبيرا طاله نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

وقال إن "عملية المس بكفاءة الجيش بدأت.. الكفاءة تتآكل وقد تتضرر بشكل كبير في غضون أسابيع.. بدأ بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في تنفيذ تهديداتهم".

لكن البيان قال إن الجيش الإسرائيلي "حتى اليوم.. لا يزال جاهزا للحرب".

وقرر آلاف الجنود والطيارين في سلاح الجو تعليق الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على تمرير التعديلات القضائية، بينها بند "المعقولية"، من قبل ائتلاف يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن ما يجري في إسرائيل على خلفية قانون "إلغاء بند المعقولية" حرب أهلية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين، القانون في القراءة الثالثة وبأغلبية 64 صوتا.

المصدر: i24 + RT