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وزير الدفاع الأمريكي يدعو إسرائيل إلى مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

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وزير الدفاع الأمريكي يدعو إسرائيل إلى مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
AP
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أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحدث مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، ودعا إسرائيل إلى مواجهة عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقال البنتاغون في بيانه: "أكد أوستن قناعة الولايات المتحدة بأن التوصل إلى توافق موسع من خلال الحوار السياسي، خاصة في الأسابيع والأشهر المقبلة عنصر مهم لديمقراطية متينة".

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وأضاف: "دعا أوستن غالانت إلى التصدي لعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين".

وقامت مجموعة من المستوطنين والمتدينين الأحد الماضي باقتحام دير مار إلياس في حيفا والاعتداء عليه.

المصدر: رويترز

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