وزير الدفاع الأمريكي يدعو إسرائيل إلى مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحدث مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، ودعا إسرائيل إلى مواجهة عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقال البنتاغون في بيانه: "أكد أوستن قناعة الولايات المتحدة بأن التوصل إلى توافق موسع من خلال الحوار السياسي، خاصة في الأسابيع والأشهر المقبلة عنصر مهم لديمقراطية متينة".

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وأضاف: "دعا أوستن غالانت إلى التصدي لعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين".

وقامت مجموعة من المستوطنين والمتدينين الأحد الماضي باقتحام دير مار إلياس في حيفا والاعتداء عليه.

المصدر: رويترز