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بوتين: أعضاء "بريكس" ليسوا أصدقاء ضد أحد ما

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بوتين: أعضاء
Globallookpress Kremlin Pool,
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الدول الأعضاء في "بريكس" ليسوا أصدقاء ضد أي جهة في الشؤون المالية.

وأشار بوتين خلال لقائه مع رئيسة بنك "بريكس" للتنمية، ديلما روسيف، إلى أهمية تطوير هذه المؤسسة المالية.

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وقال: "في ظروف اليوم، ليس من السهل القيام بذلك، بالنظر إلى ما يحدث في الشؤون المالية العالمية واستخدام الدولار كأداة لأغراض سياسية".

وأضاف أن "أعضاء منظمة "بريكس" ليسوا أصدقاء ضد أحد ما، فهم يعملون لمصالح بعضهم البعض. وهذا ينطبق أيضا على القطاع المالي".

المصدر: RT

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