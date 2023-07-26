موسكو ترفض التحدث في اجتماع مجلس الأمن بشأن صفقة الحبوب

رفضت روسيا التحدث في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن صفقة الحبوب، بعد منع بريطانيا مشاركة المتحدث الروسي، الأسقف جدعون، في اجتماع حول اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية بأوكرانيا.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم في المجلس، دميتري بوليانسكي: "احتجاجا على محاولة بريطانيا استبعاد المتحدث من المشاركة في اجتماع لمجلس الأمن، على الرغم من أن هذا المرشح يفي تماما بالمعايير، أي أنه مختص بالمسألة المدرجة في جدول الأعمال اليوم، فإننا لن نتكلم في الجلسة القادمة. يرجى تعديل قائمة المتكلمين وفقا لذلك".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، اجتماعين بشأن أوكرانيا، حيث يأتي الاجتماع الأول بناء على طلب روسيا حول ما يتعلق باضطهاد الكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية.

وكان من المفترض أن يتحدث الأسقف السابق للكنسية جدعون، لكن بريطانيا منعت مشاركته. وفي وقت لاحق، سيعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن صفقة الحبوب التي طلبتها أوكرانيا.

المصدر: تاس