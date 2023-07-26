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أردوغان يلتقي عباس وهنية في أنقرة (صور)

أخبار العالم

أردوغان يلتقي عباس وهنية في أنقرة (صور)
"الأناضول"
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أفادت وكالة "الأناضول" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى بالعاصمة أنقرة نظيره الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وذكرت أن أردوغان عقد لقاء ثلاثيا مع عباس وهنية في المجمع الرئاسي التركي، وأن اللقاء كان مغلقا.

وكان عباس وصل مساء يوم الاثنين إلى العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة من أردوغان.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع يوم السبت المقبل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية مع الرئيس عباس، وسط غياب الجهاد الإسلامي احتجاجا على اعتقال كوادرها من قبل الاجهزة الأمنية الفلسطينية.

المصدر: "الأناضول" + RT

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