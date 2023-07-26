بدران: لقاء وفدي "حماس" والسلطة الفلسطينية شهد نقاشا صريحا

أفاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، بأن اللقاء الذي جمع وفدا من الحركة مع وفد من السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في أنقرة شهد نقاشا صريحا وعميقا.

وقال بدران، في تصريح لوكالة "صفا"، إن اللقاء "جاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين".

وأشار بدران إلى أن "المجتمعين اتفقوا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة".

وذكر بدران أن "حماس أكدت على أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية"، مضيفا: "أكدنا أنه لا بد أن تتناسب مخرجات اجتماع الأمناء العامين مع طموحات وآمال شعبنا، ولذلك مطلوب التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه".

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الوفد الفلسطيني بحضور كل من رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية وعباس في العاصمة أنقرة.

المصدر: "صفا"