قناة "الغد" نقلا عن زياد نخالة: أردوغان يرتب اجتماعا بين عباس وهنية في تركيا

أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، رتب اجتماعا بين رئيس فلسطين محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بتركيا.

وأعلن منذر الحايك، المتحدث باسم حركة "فتح" في وقت سابق، عن لقاء سيعقد بين عباس وقيادة حركة "حماس" خلال الزيارة التي يجريها لتركيا.

يذكر أن عباس وصل إلى العاصمة التركية أنقرة، مساء أمس الاثنين، تلبية لدعوة أردوغان.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع يوم السبت المقبل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية مع الرئيس عباس، وسط غياب للجهاد الإسلامي احتجاجا على اعتقال كوادرها من قبل الاجهزة الأمنية الفلسطينية.

المصدر: قناة "الغد"