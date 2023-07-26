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زاخاروفا: رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" غادر لاتفيا

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زاخاروفا: رئيس تحرير
Sputnik
الصحفي اللاتفي مارات قاسم (صورة أرشيفية)
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أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مغادرة رئيس تحرير "سبوتنيك ليتوانيا" مراد قاسم لاتفيا، بعد إطلاق سراحه بكفالة.

وقالت: "انتهز مراد قاسم فرصة إطلاق سراحه وغادر لاتفيا خوفا من استئناف المحاكمة الجنائية ضده"، ومن الواضح أن سلطات لاتفيا لن تترك هذا الصحفي الروسي وشأنه.

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وقاسم، صحفي من لاتفيا يعيش ويعمل في موسكو منذ عدة سنوات في مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، التي تضم "سبوتنيك ليتوانيا".

وفي 30 ديسمبر 2022 وصل إلى لاتفيا لأسباب عائلية، حيث اعتقل ووجهت إليه تهمتا التجسس وانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، ما يعرضه للسجن 20 عاما.

علقت الخارجية الروسية على اعتقال قاسم في لاتفيا بأنه انتقام من الأنظمة الديكتاتورية لالتزامه بالمبادئ ودفاعه عن الأصوات المعارضة.

المصدر: نوفوستي

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