الانتخابات الأمريكية.. ديسانتيس يحل في ذيل القائمة من حيث حجم التبرعات لحملته (صورة)

يتخلف حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس كثيرا عن الرئيس السابق دونالد ترامب في مؤشر استمرار الحملة الانتخابية، حيث حل في ذيل القائمة من حيث حجم التبرعات لحملته.

وقال موقع "أكسيوس" إن التبرعات التي تبلغ 200 دولار أمريكي أو أقل هي واحدة من أوضح إشارات الحماس الشعبي وراء المرشح، مبينا أن المانحين قادرون على التبرع أكثر من مرة، في حين أن المانحين الأثرياء غالبا ما يتم الاستفادة من مساهماتهم المالية في بداية الحملة.

وفي حين أن الصورة الكاملة للشؤون المالية لحملة ترامب غير واضحة، فإن إيداعاته حتى الآن تشير إلى دعم شعبي قوي.

axios

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن 82% من إجمالي الأموال التي جمعته حملة ترامب الانتخابية، هي من مانحين صغار، وبلغت قيمة هذه التبرعات أكثر من 44 مليون دولار.

بينما حملة ديسانتيس حصلت فقط على 17% من تبرعات المانحين الصغار، و71% من التبرعات لحملته، هي من أشخاص تبرعوا بـ2000 دولار أو أكثر.

وقال أندرو روميو، مدير الاتصالات بحملة ديسانتيس: "حملتنا ممتنة لعشرات الآلاف من المؤيدين على مستوى القاعدة الذين جعلوا من الممكن بالنسبة لنا إمكانية الترشح المبكر مع القدرة على المنافسة على المدى الطويل".

المصدر: axios