 
مباشر

الانتخابات الأمريكية.. ديسانتيس يحل في ذيل القائمة من حيث حجم التبرعات لحملته (صورة)

أخبار العالم

الانتخابات الأمريكية.. ديسانتيس يحل في ذيل القائمة من حيث حجم التبرعات لحملته (صورة)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vr3k

يتخلف حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس كثيرا عن الرئيس السابق دونالد ترامب في مؤشر استمرار الحملة الانتخابية، حيث حل في ذيل القائمة من حيث حجم التبرعات لحملته.

وقال موقع "أكسيوس" إن التبرعات التي تبلغ 200 دولار أمريكي أو أقل هي واحدة من أوضح إشارات الحماس الشعبي وراء المرشح، مبينا أن المانحين قادرون على التبرع أكثر من مرة، في حين أن المانحين الأثرياء غالبا ما يتم الاستفادة من مساهماتهم المالية في بداية الحملة.

وفي حين أن الصورة الكاملة للشؤون المالية لحملة ترامب غير واضحة، فإن إيداعاته حتى الآن تشير إلى دعم شعبي قوي.

الانتخابات الأمريكية.. ديسانتيس يحل في ذيل القائمة من حيث حجم التبرعات لحملته (صورة)
axios

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن 82% من إجمالي الأموال التي جمعته حملة ترامب الانتخابية، هي من مانحين صغار، وبلغت قيمة هذه التبرعات أكثر من 44 مليون دولار.

بينما حملة ديسانتيس حصلت فقط على 17% من تبرعات المانحين الصغار، و71% من التبرعات لحملته، هي من أشخاص تبرعوا بـ2000 دولار أو أكثر.

وقال أندرو روميو، مدير الاتصالات بحملة ديسانتيس: "حملتنا ممتنة لعشرات الآلاف من المؤيدين على مستوى القاعدة الذين جعلوا من الممكن بالنسبة لنا إمكانية الترشح المبكر مع القدرة على المنافسة على المدى الطويل".

المصدر: axios

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا