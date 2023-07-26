حزب "وطننا الأم" الهنغاري: سنصوت ضد عضوية السويد في "الناتو" وضد توسع الحلف

أعلن لازلو توروتسكاي زعيم حزب "الوطن الأم" الهنغاري، أن حزبه سيصوت ضد عضوية السويد في "الناتو" ويدعو الجمعية الوطنية إلى استخدام حق النقض ضد توسيع الحلف.

وأكد توروتسكايا أن هذا القرار لم يكن بسبب تصرفات السياسيين السويديين، ولكن بسبب "الوضع السياسي العالمي".



وأضاف: "للأسف في الوقت الحالي، نحن الطرف الوحيد في البرلمان الهنغاري الذي لا يتبع أوامر الأوروبيين الأطلسيين، في النهاية سيصوت تكتلنا وحده ضد هذا القرار".

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بدوره دعا إيلود نوفاك عضو البرلمان الهنغاري عن الحزب إلى استخدام حق النقض ضد توسيع "الناتو".

وقال رئيس الوزراء فيكتور أوربان في وقت سابق إن الحكومة تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"، لكن البرلمانيين ليسوا متحمسين للتصديق على هذا الانضمام.

المصدر: نوفوستي