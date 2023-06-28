ماكرون يدعو تركيا وهنغاريا للمصادقة على انضمام السويد لحلف الناتو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء تركيا وهنغاريا للمصادقة على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي "الناتو" قبل قمته المرتقبة الشهر المقبل.

وقال ماكرون إن على الحلفاء أن يؤكدوا "رسالة الوحدة التي تفرض نفسها اليوم"، لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا، وذلك خلال قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11 يوليو و12 منه.

ورأى الرئيس الفرنسي خلال استضافته الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن "انضمام فنلندا (...) قبل أسابيع، شكّل خطوة قوية. يجب الآن الذهاب الى أبعد مدى في هذا المنطق والسماح للسويد بالمشاركة في قمة فيلنيوس كحليف كامل العضوية".

وأشار الى أن "29 دولة (عضو في الحلف) أنجزت إجراءاتها الوطنية (للمصادقة على انضمام السويد) قبل أشهر، وأدعو الدولتين اللتين لم تقوما بذلك بعد" الى القيام بذلك.

وتابع "حان الوقت أكثر من أي زمن مضى لاتخاذ القرارات التي تسمح بالوحدة والأمن في القارة".

وعكس ستولتنبرغ موقفا مماثلا بتأكيده أن "الوقت حان لاستضافة السويد كطرف كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي".

المصدر: "أ ف ب"