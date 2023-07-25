واشنطن تعلق على تغيير وزير الخارجية في الصين

أعلن البيت الأبيض أن إقالة تشين غانغ من منصب وزير الخارجية الصيني وتعيين، وانغ يي، عوضا عنه لن يؤثر على موقف واشنطن فيما يتعلق بعزمها تعزيز الاتصالات مع بكين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "هذا شأن داخلي للصين. ونحن نترك لهم الحق في الحديث عن هذا التغيير والتعليق عليه".

وأضافت أن "الولايات المتحدة متمسكة بتعزيز قنوات الاتصال مع الصين لتفادي أي سوء فهم أو أخطاء في الحسابات. وبالتالي هذا لم يغير شيئا".

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بدوره، أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن واشنطن تعتبر من المهم الحفاظ على قنوات الاتصال مع الصين، مؤكدا أنها ستعمل مع وزير الخارجية الجديد مثلما تعمل مع المسؤولين الصينيين الآخرين.

وأعاد باتيل إلى الأذهان أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد كانت له خبرة اللقاءات الشخصية مع وانغ يي.

وكانت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قد أقالت وزير الخارجية، تشين غانغ، من منصبه بعد نحو 7 أشهر فقط من توليه مهامه، وأعادت تعيين وانغ يي، وزيرا للخارجية، حيث شغل هذا المنصب من قبل ما بين 2013 و2022، ويعتبر حاليا رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

المصدر: تاس