مجلس "الناتو – أوكرانيا" سيناقش إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية دون موافقة روسيا

يعقد مجلس "الناتو – أوكرانيا" على مستوى السفراء اجتماعا يوم الأربعاء، لبحث تصدير الحبوب من أوكرانيا بعد انهيار صفقة الحبوب بسبب فشل الغرب في الوفاء بالتزاماته بالحفاظ عليها.

وأعلن عن عقد هذا الاجتماع بمبادرة من أوكرانيا الأسبوع الماضي من قبل المتحدثة باسم "الناتو"، أوانا لونغيسكو. وبحسب المعلومات الرسمية، سيعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، وبعد نتائجه قد يتم إصدار بيان مكتوب قصير.

ومارست كييف حقها في عقد هذه الاجتماعات بعد أسبوعين من قمة "الناتو" في فيلنيوس، حيث تم إنشاء نظام إدارة السفن في 12 يوليو. وفي الواقع، كان منح أوكرانيا الحق في عقد هذه الاجتماعات وفقا لتقديرها أحد الاختلافات الرئيسية بين هذا الشكل واللجنة السابقة لحلف "الناتو" وأوكرانيا، التي عقدت أيضا اجتماعات منتظمة على مستوى السفراء.

وصرحت عدة مصادر في بروكسل بأنه لن يكون جميع سفراء دول "الناتو" حاضرين في الاجتماع، وسيتم تمثيل بعض الوفود من قبل كبار الدبلوماسيين، بسبب موسم العطلات.

ولا تتوفر معلومات رسمية حول محتوى المشاورات، لكن في 25 يوليو، كتب القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد جيمس ستافريديس، في مقال لصحيفة "بلومبرغ"، أحد السيناريوهات المحتملة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود دون موافقة روسيا.

وفي رأيه، يمكن لقوافل السفن الحربية التابعة "للناتو" مرافقة السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية في البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب.

وكتب ستافريديس: "كيف ستعمل؟ ربما من خلال الجمع بين السفن التجارية في قوافل من ثلاث إلى خمس سفن، والتي ستكون مصحوبة بزوج من السفن الحربية المجهزة بصواريخ موجهة".

وفي رأيه، يجب أن تشارك مجموعتان بحريتان دائمتان في "الناتو" في مرافقة السفن الأوكرانية. وقد تتكون أحدها من كاسحات ألغام، والثانية من فرقاطات ومدمرات ذات قوة نيران كبيرة وأنظمة دفاع جوي.

ويعتقد ستافريديس أيضا أن طائرات "الناتو" يمكنها القيام بدوريات على الطرق وتتبع مواقع سفن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، كما اقترح نشر أسراب مقاتلة تابعة للحلف في شمال تركيا ورومانيا وبلغاريا، فضلا عن استخدام المركبات المسيّرة الجوية والغواصات المسيّرة.

وذكر الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد في مقالته أن المشكلة الأولى المحتملة لتنفيذ هذا السيناريو قد تكون معارضة تركيا التي تسعى، قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا وبعدها، إلى منع إلى منع وجود قوات "الناتو" غير المطلة على البحر الأسود، على البحر في انتهاك لاتفاقية مونترو.

وهناك مشاكل أخرى لم يتم الكشف عنها في مقال ستافريديس، كما يلاحظ خبراء بروكسل أن الوجود الهائل لسفن "الناتو" الحربية والطائرات على الطرق البحرية في البحر الأسود بالقرب من منطقة النزاع، يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع الحوادث وتصعيد النزاع إلى صدام مباشر بين روسيا والحلف.

ونظرا لتعقيد المشكلة وانخفاض مستوى المشاركين في الاجتماع يوم الأربعاء، فمن غير المرجح أن يتم اتخاذ أي قرارات ملموسة.

المصدر: تاس