رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو لإطلاق إجراءات مساءلة بايدن حول شبهات الفساد

دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين ماكارثي، إلى إطلاق إجراءات مساءلة الرئيس، جو بايدن، على خلفية ظهور التقارير حول تورطه ونجله هانتر في جرائم فساد.

وقال ماكارثي للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يجب الوصول إلى الحقيقة، والطريقة الوحيدة لدى الكونغرس للقيام بذلك تتمثل في إطلاق إجراءات المساءلة، ما سيتيح للجمهوريين والديمقراطيين إمكانية الحصول على كافة المعلومات".

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وأشار ماكارثي إلى أن هذه الإجراءات ستوسع إمكانيات الكونغرس فيما يخص جمع المعلومات الضرورية لإجراء التحقيق مع جو بايدن.

ويأتي ذلك على خلفية ظهور عدد من التقارير الإعلامية حول التورط المحتمل لنجل الرئيس بايدن، هانتر، في الفساد ومشاركة جو بايدن في بعض أعماله.

ونفت الإدارة الأمريكية، وبايدن شخصيا، صحة التقارير عن ضلوع الرئيس الأمريكي أو أفراد عائلته في الفساد.

المصدر: نوفوستي