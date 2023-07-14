موقع: نجل بايدن حاول مساعدة رجل أعمال أوكراني بالحصول على تأشيرة أمريكية

أفاد موقع The Daily Caller بأن هانتر بايدن حاول مع شركائه في 2014-2016 مساعدة أحد مؤسسي شركة Burisma الأوكرانية، نيكولاي زلوشفسكي في الحصول على تأشيرة دخول أمريكية.

ويؤكد الموقع، أن مراسلين تابعين له، تمكنوا من قراءة رسائل الكترونية حول ذلك من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن تم فيها التأكيد على "الجهود المتضافرة للحصول على تأشيرة دخول لزلوشفسكي في وقت كانت السلطات الأوكرانية تحقق معه بتهمة الفساد".

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وأشارت المقالة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ألغت تأشيرة دخول زلوشفسكي في عام 2014.

في وقت سابق، أعلن بعض الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي أنه توجد لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وثائق قد تشير إلى تورط الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وعائلته في تلقي الرشوى. وقالت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين (جمهورية عن ولاية جورجيا)، إنها شاهدت هذه الوثائق سابقا وهي تتعلق بالسيد زلوشفسكي. ووفقا لهذه الوثائق، ناقش زلوشفسكي مع أحد مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالي "منح بايدن رشوة قدرها 10 ملايين دولار".

واستشهد الموقع، برأي بعض الخبراء الذين يعتقدون أن المساعدة في الحصول على تأشيرة، كما في حالة هانتر بايدن وزلوشفسكي، يمكن اعتبارها أنشطة ضغط لوبي وتتطلب التسجيل المسبق.

المصدر: تاس