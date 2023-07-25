بالفيديو.. ذعر وتدافع بالمتاجر الأمريكية عقب قرار الهند بخصوص الأرز

تسبب حظر تصدير الأرز الهندي بالذعر في محلات السوبر ماركت الأمريكية، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار الأكياس التي تزن 20 رطلا من 16 إلى حوالي 50 دولارا تقريبا.

وتمثل صادرات الهند من الأرز 40% عالميا، حيث أمرت بوقف تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي لخفض الأسعار المحلية، ما أثار مخاوف من حدوث نقص عالمي.

وأظهرت مقاطع فيديو وتقارير تمت مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمريكيين الهنود وهم يقفون في طوابير طويلة أو يتهافتون ويتدافعون في حالة من الذعر لشراء الأرز في تكساس وميشيغان ونيوجيرسي وألاباما وأوهايو وإلينوي وكاليفورنيا.

كما رفعت بعض المتاجر سعر الأكياس التي يبلغ وزنها 20 رطلا إلى 46.99 دولارا، فيما بدأت خطط لكسب المال للاستفادة من حالة الذعر وفقا لـ"Business Line".

وتجدر الإشارة إلى أن الأرز الأبيض يعتبر الأكثر شيوعا في الوصفات الأمريكية التقليدية والمطبخ الآسيوي والمكسيكي.

وفي وقت سابق، أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم منع تصدير الأرز الأبيض في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية في بيان نشر مساء الخميس، إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و"التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".

وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وكانت الهند قد منعت في سبتمبر 2022، بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، صادرات الأرز المكسور الرخيص وفرضت ضريبة بنسبة 20% على صادرات الأرز عالي الجودة.

وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز.

وصدرت البلاد العام الماضي 10.3 ملايين طن من الأرز الأبيض.

المصدر: "دايلي ميل" + "أ ف ب"