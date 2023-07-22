الأردن: أسعار الأرز محليا لن تتأثر بحظر الهند تصديره

أكد رئيس غرفة التجارة الأردنية خليل الحاج توفيق أن أسعار الأرز في السوق المحلي لن تتأثر بحظر الهند تصديره.

إقرأ المزيد

وأضاف المسؤول أن قرار منع التصدير يتعلق بنوع محدد من الأرز تعتمد عليه إفريقيا بشكل أساسي، لكن الأردن لا تكاد تذكر حصته من هذا النوع في السوق المحلي.

وأشار الحاج توفيق وهو نقيب تجار المواد الغذائية، إلى أن الأردن يستورد سنويا نحو 50 ألف طن أرز هندي، منوها لوجود مخزون كاف من الأرز في المملكة.

وحول مصادر استيراد الأرز، قال الحاج توفيق إن الأردن يستورد الأرز من عدة دول منها أمريكا وأوروبا وأستراليا وتايلند وباكستان.

وكانت الهند قد فرضت، يوم الخميس، حظرا على تصدير الأرز والتي تمثل شحناتها 40% من صادرات الأرز عالميا. ويتزامن القرار مع زيادات كبيرة تشهدها سوق القمح العالمية، مما جدد المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويعتبر الأرز عنصرا غذائيا أساسيا لأكثر من 3 مليارات شخص. وتُنتج آسيا ما يقرب من 90% من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه.

المصدر: المملكة