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كلب بايدن جرح ضباط الخدمة السرية الأمريكية 10 مرات خلال 4 أشهر

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كلب بايدن جرح ضباط الخدمة السرية الأمريكية 10 مرات خلال 4 أشهر
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن وكلبه
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أظهرت سجلات جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة أن الكلب "كوماندر" الخاص بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، جرح ضباط الجهاز المتمركزين في البيت الأبيض 10 مرات في 4 أشهر.

وسُجلت هذه الإصابات في الفترة بين أكتوبر 2022 ويناير 2023، للكلب المنتمي لفصيلة "الراعي الألماني".

واستدعى الأمر في حادثة واحدة على الأقل نقل الضابط المصاب إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم عائلة بايدن إن البيت الأبيض يمثل بيئة مرهقة بشكل فريد للحيوانات الأليفة، مضيفا أن الرئيس والسيدة الأولى يعملان على تحسين الوضع للجميع.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية إن الجهاز يأخذ على محمل الجد سلامة ورفاهية موظفيه.

وحصلت منظمة المراقبة "جوديشال ووتش" على السجلات من وزارة الأمن الداخلي.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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