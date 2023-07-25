مساعد الرئيس الروسي: 49 دولة إفريقية أكدت مشاركتها في قمة "روسيا – إفريقيا"

أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة إفريقية من أصل 54، في القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد في الفترة من 27 إلى 28 يوليو في مدينة سان بطرسبورغ.

وأشار أوشاكوف إلى أن مشاركة الدول الإفريقية في المنتدى والقمة في سان بطرسبورغ، تؤكد رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية مهما كانت الظروف.

وقال: "رغم معارضة الدول الغربية، وبالرغم من الضغوط التي تتم ممارستها أحيانا بشدة، إلا أننا ما زلنا ننجح في عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في هذا الوضع، وبالطبع مشاركة الأفارقة تؤكد رغبتهم في تعزيز العلاقات مع بلادنا مهما كانت الظروف".

وأضاف: "حتى اليوم، 49 دولة من أصل 54 أكدت مشاركتها في القمة الروسية الإفريقية، وسيتم تمثيل أكثر من نصفها على مستوى الشخصين الأول والثاني".

وأشار أوشاكوف إلى أن 17 رئيس دولة سيحضر القمة، وخمسة نواب للرئيس وأربعة رؤساء حكومات ورئيسا واحدا للبرلمان و17 دولة أخرى يمثلها نواب رئيس الوزراء والوزراء، معظمهم من وزراء الخارجية، فيما ستمثل خمس دول على مستوى السفارات.

وأكد مساعد الرئيس الروسي أنه "بالإضافة إلى ذلك، من المهم للغاية حرفيا، أن يكون جميع رؤساء المنظمات الإقليمية الرائدة في إفريقيا حاضرين".

وتشمل هذه المنظمات "الاتحاد الأفريقي ومجموعة شرق إفريقيا ومنظمة التنمية الحكومية الدولية والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واتحاد المغرب العربي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي".

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي يعتزم الاجتماع مع كل القادة الذين سيحضرون القمة.

المصدر: نوفوستي