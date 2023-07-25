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الجزائر.. توقيف 14 مشتبها بهم في إضرام حرائق الغابات بولاية بجاية

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الجزائر.. توقيف 14 مشتبها بهم في إضرام حرائق الغابات بولاية بجاية
Globallookpress Wu Tianyu
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أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية بجاية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 14 شخصا مشتبها بهم في إضرام حرائق الغابات بشكل متعمد.

وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية أن المشتبه فيهم سيحاكمون أمام العدالة بتهمة ارتكاب أعمال إجرامية.

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وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في 11 ولاية جزائرية إلى 34 حالة وفاة. وقالت وزارة الداخلية إنه تم تسجيل 10 وفيات من أفراد الجيش الجزائري و24 قتيلا من صفوف المدنيين.

وتتواصل عمليات الإخماد حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق، موزعة عبر 7 ولايات. وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق فيها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إخماد 80% من حرائق الغابات المستعرة منذ أيام في البلاد.

المصدر: الشروق أونلاين +وكالات

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