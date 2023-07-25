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أولمرت: إسرائيل ذاهبة نحو حرب أهلية (فيديو)

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أولمرت: إسرائيل ذاهبة نحو حرب أهلية (فيديو)
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت أن ما يجري في إسرائيل على خلفية قانون "إلغاء بند المعقولية"، حرب أهلية.

واعتبر أولمرت في حديث إلى القناة 4، أن تصويت الكنيست على إلغاء "بند المعقولية"، هو "تهديد خطير لم يحدث من قبل"، مضيفا: "نحن ندخل في حرب أهلية الآن".

وأوضح أولمرت أنه يعني بالحرب الأهلية، "العصيان المدني بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء وعلى طاعة جزء كبير من الشعب الإسرائيلي"، مشددا على أن "العصيان المدني موجه نحو حكومة ينظر إليها جزء كبير من السكان على أنها غير شرعية".

ورأى أن "هذه الحكومة قررت تدمير أسس الديمقراطية الإسرائيلية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه".

المصدر: "جيروزاليم بوست"

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